الملك عبد الله: مانديلا لعب دوراً في حرية جنوب إفريقيا

أكد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن الرئيس نيلسون مانديلا لعب دوراً في نيل جنوب إفريقيا حريتها واستقلالها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن خادم الحرمين قال خلال برقية العزاء التي بعثها إلى عائلة نيلسون، اليوم الأحد: "تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس نيلسون مانديلا، الذي لعب دوراً مشرفاً في نيل جنوب إفريقيا حريتها واستقلالها، وإننا إذ نشارككم الألم في خسارة هذا الزعيم الكبير، لنبعث للجميع بأصدق التعازي والمواساة".

وأوضحت الوكالة أن الملك عبدالله قد بعث برقية عزاء أخرى إلى رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما.

وأشارت إلى أن خادم الحرمين أوضح من خلالها: "علمنا بألم شديد بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق السيد نيلسون مانديلا، الذي لعب دوراً بارزاً في نيل جنوب إفريقيا حريتها واستقلالها، وإننا إذ نشارككم الألم في خسارة هذا الزعيم الكبير لنبعث لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق ولأسرته باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي".