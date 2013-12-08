الحكم على سعودي بـ35 جلدة بعد سبه وقذفه طفلاً

رحب مغردون سعوديون بحكم قاضٍ بجلد مواطن 35 جلدة بعد أن قذف وسب طفلاً عمره 12 عاماً، وتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار ما فعله، وقالوا إن الانفلات الذي يحدث من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع وحتى في مدرجات كرة القدم يجب ألا يمر من دون عقاب.

وكان مواطن سعودي قد رفع إلى المحكمة قضية قذف وسب ضد شخص واتهمه بالتلفظ على ابنه البالغ من العمر اثني عشر عاماً بالقذف والسب، وكذلك بصق في وجهه وطالب بمعاقبته، ما دعا القاضي بعد رفض المدعى عليه الحلف بعدم السب بإصدار الحكم عليه بالجلد

وقال المحامي ريان المفتي خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الأحد، إن القاضي حكم بسبب رفض المدعى عليه حلف اليمين، لذلك تم الحكم عليه بالجلد 35 جلدة، بدلاً من 80 جلدة، وهي العقوبة الحقيقية لجريمة القذف، لذلك تم الحكم عليه بعدما رأى القاضي أن القضية غير مكتملة.

وأوضح أن مثل هذه القضايا ليست بجديدة، وإنما موجودة منذ زمن في أروقة المحاكم، لكن التفاعل معها بهذه الصورة هو بسبب انتشار التواصل الاجتماعي.