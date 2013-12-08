دول الخليج تبحث الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد

يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التي يعقدونها، الثلاثاء المقبل، في الكويت اقتراحاً بقيام اتحاد بين دول المجموعة الست، فضلاً عن الأزمات الإقليمية ومحاولات إيران التقرب من المجموعة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن قمة الكويت تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي.

من جانبها أكدت السعودية أهمية انتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلته الحالية وهي التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وحول الموقف العُماني الرافض لفكرة الاتحاد، قال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي: "إن البنية التحتية لهذا الاتحاد لم تكتمل، والجديد في هذه المرة هو الموقف العُماني الذي رفض الفكرة، بل وصل الأمر لدى العُمانيين في حالة الإصرار على هذا الاتحاد إلى انسحابهم من المجلس، وبالطبع هذا يتنافى مع ما قاله وزير الخارجية العُماني بالأمس".

وأضاف خاشقجي: "إن هذه الفكرة نبيلة، ولكن هناك أمور كثيرة ستؤثر على هذا الاتحاد الخليجي بحكم الواقع السياسي بين الدول.. ويجب على المجلس أن يبدأ بالبناء من الأسفل إلى الأعلى ويعيد ترتيب أوضاعه لكي ينجح".

وعن ما إذا كان الاتحاد الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي سيكون مثمراً، أفاد خاشقجي بأن "الاتفاقيات الأمنية اختبرت ونجحت ولنا في حرب صدام حسين السابقة وكذلك دخول درع الجزيرة في أحداث البحرين خير دليل، كما أنه لا توجد آثار سلبية لهذا الاتحاد كي تقوم عُمان بالرفض، وأعتقد أن دولة الإمارات هي الأخرى كذلك غير متحمّسة".