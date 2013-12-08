مراكز سعودية جديدة تقدم فحوص "الإيدز" سراً

زودت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بالسعودية، 6 مراكز للمشورة والفحص الطوعي في مدن ومحافظات المنطقة، بمعينات العمل وآلات للفحص السريع لفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" للراغبين في الفحص الطوعي من المواطنين والمقيمين، والذي يتم بشكل سري، بعد تقديم المشورة اللازمة قبل الفحص، ولا يتم طلب اسم أو هوية الشخص المفحوص، وذلك حسب النظام المعمول به في المراكز.

وافتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية في الشرقية، أخيراً، 6 مراكز للمشورة والفحص الطوعي، بغية نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتثقيفهم بالأمراض المعدية وخطورتها وكيفية الوقاية منها، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الأحد.

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة في الشرقية الدكتور خالد التركي، أن المراكز التي تم افتتاحها في مركز اللياقة الطبية في الدمام، ومركز صحي الشويكة في محافظة القطيف، ومركز صحي وسط محافظة الجبيل، ومركز صحي النعيرية، ومركز صحي الخفجي، ومركز صحي شلقه في محافظة ابقيق. في حين يجري حالياً العمل على افتتاح مركزين آخرين للمشورة في مركز صحي العقربية في الخبر، ومركز صحي غرناطة في الدمام، خلال الأسبوعين المقبلين لتقدم خدماتها لسكان تلك المحافظات والمدن.

وأشار إلى أن الهدف من إيجاد هذه المراكز هو نشر الوعي الصحي بين المواطنين فيما يختص بطريقة انتقال عدوى الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، ومن ثم تقديم خدمات المشورة قبل الفحص لمراجعي تلك المراكز، وبعد الفحص يتم إعطاؤه رقماً يقوم باختياره ليكون مرجعاً لفحصه وإعطائه النتائج .

وأوضح أنه يتم تزويد الشخص الراغب في الفحص بمعلومات كاملة عن البرنامج وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية الآخرين من الإصابة بالمرض، وفي حال أبدى رغبته في المتابعة الدورية والعلاج، ينتقل إلى مرحلة إجراء الفحص للتأكد من إصابته بالمرض من عدمه، ليتم إحالته بعد ذلك إلى عيادة نقص المناعة بمجمع الدمام الطبي، بعد أن يتم تسجيله كحالة في السجل الوطني لمرضى المناعة.