نقل مبتعثين سعوديين في لبنان إلى أميركا وأوروبا

استقبلت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وأستراليا 45 مبتعثا سعوديا (طالبا، طالبة) كانوا يدرسون في الجامعات اللبنانية، بعد أن أدت الاضطرابات الأمنية في لبنان إلى منح المبتعثين السعوديين خيارات إكمال دراستهم الأكاديمية في أي دولة من دول الابتعاث في الخارج، أو إكمال الدراسة في جامعات حكومية أو أهلية، على أن تتكفل وزارة التعليم العالي برسوم الدراسة.

وقال الملحق الثقافي السعودي في لبنان، الدكتور مساعد الجراح، "إن نظام وزارة التعليم العالي في المملكة يعطي الأحقية للمبتعثين بالانتقال لإحدى دول الابتعاث في الخارج أو إكمال الدراسة في المملكة في حال كان الخطر يواجه أبناءنا المبتعثين، بشرط أن يحضر الطالب أو الطالبة المبتعثين موافقة من جامعة معتمدة في دولة يتم التعامل مع جامعاتها ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي"، نقلا عن صحيفة "اليوم" السعودية.

وأضاف: "بعد التنسيق مع الملحقية الثقافية ووزارة التعليم العالي، وافقنا على نقل 45 طالبا وطالبة إلى كل من أميركا، بريطانيا، أستراليا من بين 120 مبتعثا".

وأبان الجراح أن الملحقية الثقافية أكملت استعدادها بالتنسيق مع السفارة من أجل أمن وسلامة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص ومغادرتهم فورا فيما لو استدعى الأمر ذلك.

وأكد الدكتور الجراح أن عدد الطلبة الدارسين الآن في لبنان يصل إلى 75 مبتعثا غالبيتهم على وشك التخرج في نهاية دراستهم الأكاديمية التي أمضوها حتى الآن، موضحا أن الأوضاع الأمنية تسببت في انخفاض عدد الدارسين في لبنان بشكل ملموس.