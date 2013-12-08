وزارة التجارة تغلق أربعة مصانع في شرق السعودية

قررت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، إغلاق أربعة مصانع لتجديد الإطارات في شرق المملكة.

وأشار بيان صحافي أصدرته الوزارة، اليوم الأحد إلى أن هذا القرار أتى بعد أن ضبطت الوزارة مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، وتم استدعاء ملاك تلك المصانع للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة.

وأوضح أن المخالفات الإنتاجية في المصانع التي تم ضبطها تضمنت تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية، إذ يتم تخزينها بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه.

ووفقاً للبيان، فإن ذلك جاء للجولات الميدانية المكثفة التي تم على إثرها ضبط المصانع المخالفة وإغلاقها بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الوقت الذي تمت فيه أيضاً مصادرة أكثر من 617 إطارًا مخالفًا للمواصفات القياسية السعودية من المصانع المتورطة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس قد أعلنتا في وقت سابق عن تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية والتي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها. مشددتين على أنه سيتم إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المخالفين.