إحباط تهريب 65 ألف "كبتاغون" شمال السعودية

تمكنت جمارك منفذ الدرة شمال السعودية، أمس من إحباط تهريب ما يفوق 65 ألف حبة كبتاغون، تم إخفاؤها داخل مركبة مرسيدس.

وقال مدير عام جمرك الدرة (التابعة لمنطقة تبوك) المكلف نايف الحربي في بيان صحافي، اليوم الاثنين: "اشتبه المراقب الجمركي بأحد السائقين القادمين إلى الجمرك، وبعد تفتيش السيارة عثر على 65 ألف حبة مخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل "فريولات"، المركبة التي كان يقدوها وهي من نوع مرسيدس".

وكانت سلطات جمارك الرقعي (شرق السعودية) أحبطت تهريب ما يزيد على مليون حبة مخدرة.

وقال مدير عام جمرك الرقعي، عبدالعزيز النعيمة، في بيان صحافي، الخميس الماضي، إن رجال الجمارك أحبطوا تهريب مليون و404 آلاف و400 حبة مخدرة حاول المهرب إخفاءها داخل أكياس الأرز وعلب الصابون.

وأوضح أنه عند قدوم المركبة إلى الجمرك وإجراء التفتيش عثر على كمية الحبوب المخدرة مخبأة داخل أكياس الأرز، وعلب الصابون المغلفة بطريقة مصنعية ضمن حمولة المركبة.