منع المخابز من استخدام الأكياس البلاستيكية شرق السعودية

منعت أمانة الأحساء (شرق السعودية)، اليوم الاثنين، المخابز الشعبية في المدينة من استخدام أكياس البلاستيك.

وقالت الأمانة في بيان لها: "تم إصدار تعميم بمنع استخدام أكياس البلاستيك في المخابز الشعبية على أن يتم استبدالها بالأكياس الورقية".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لما لمادة البلاستيك من أضرار على الصحة قد تنتج عن هجرة المواد المكونة له إلى المادة الغذائية، خصوصاً أن الخبز يتم وضعه في الأكياس "ساخناً" ويبقى في المركبات لفترات طويلة، وبالذات في مواسم الصيف "ودرجات الحرارة المرتفعة".

في المقابل، أشار مدير الإدارة العامة لصحة البيئة، الدكتور حسن الخرس، إلى أن ذلك تم بعد ملاحظة قيام المخابز الشعبية بحفظ الخبر مباشرة "بعد إخراجه من درجة حرارة عالية في التنور" بأكياس بلاستيكية، الأمر الذي يؤدي سلباً إلى تفاعل المادة الغذائية مع البلاستيك بفعل الحرارة وتأثيرها على صحة الإنسان.

وأوضح أن الأمانة ستنفذ حملة توعوية تتعلق بهذا الجانب، ويتخلل هذه الحملة توزيع ملصقات تحمل عبارة "من أجل صحتك تحولنا للأكياس الورقية" تُعلق على جدران المخابز الشعبية.