التعليم العالي تعلن وقف الابتعاث إلى 75 جامعة في الخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إيقاف ابتعاث الطلبة والطالبات السعوديين لـ 75 جامعة في 13 دولة أوربية وآسيوية وأميركية وإفريقية، حسبما نقلت جريدة "اليوم" السعودية.

وعزت أسباب ذلك عبر موقعها الإلكتروني إلى زيادة الطلاب على النسب المقررة، وشملت البرامج والتخصصات العلمية كالطب وطب الأسنان ومعاهد اللغة، فيما جاءت أميركا في المرتبة الأولى، حيث شمل قرار الإيقاف 34 جامعة ومعهدا في عدد من الولايات، تليها أستراليا برصيد 10 جامعات، ثم بولندا بـ 5 جامعات، ومملكة الأردن 4 جامعات، الصين 3 جامعات، بريطانيا 4 جامعات، كندا 3 جامعات، ايرلندا 3 جامعات، باكستان وفرنسا وماليزيا جامعتين لكل منها، وأخيرا مصر ونيوزلندا والمجر بجامعة واحدة فقط.

من جانبه أكد الملحق الثقافي السعودي في مصر الدكتور خالد الوهيبي، أن جميع المبتعثين السعوديين والدارسين على حسابهم الخاص لم يصب أحد منهم بسوء جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، والموصى بها من وزارة التعليم العالي، حيث الملحقية الثقافية تعمل بكافة طاقتها وأفراد طاقمها لتتمكن من توفير كافة الخدمات للطلاب -سواء كانوا ملحقين بالبعثة أو دارسين على حسابهم الخاص على حد سواء- وهم دائما على تواصل مستمر، ولدينا وسائل وقنوات اتصال بهم على مدار الساعة وأرقام هواتف الملحقية والموظفين المناوبين معلنة لدى جميع المبتعثين والبالغ عددهم 953 طالبا وطالبة و900 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص.

فيما حذر الدكتور الوهيبي من تداول بعض الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة بين المبتعثين لا تطابق الحقيقة كلها أو جزء منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر) والذي يترتب عليه إدانة، ويعاقب عليها حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، مشددا على الالتزام بتعليمات وقوانين وزارة التعليم العالي باعتبارها جهة تشريعية والملحقيات جهة تنفيذية.

وشددت الملحقية الثقافية في مصر أنه على الطلاب السعوديين عدم الذهاب للميادين العامة والوقوف عند مناطق التجمعات والتظاهرات والابتعاد كليا عن كافة المواقع التي تشهد تجمعات جماهيرية شعبية وسياسية تجنبا لحدوث أي مكروه.