الرياض تتعاون مع برلين لمراجعة معايير سلامة القطارات

تعتزم الرياض التعاون مع برلين في مجال مراجعة معايير سلامات القطارات في السعودية.

وأكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في السعودية، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أنها ستتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بإعداد مراجعة شاملة لإجراءات ومعايير وأدلة وتطبيقات السلامة المتبعة تمهيداً لتوقيع عقد مع شركة دي بي آي الألمانية (الذراع الاستشاري لسكك حديد ألمانيا) للقيام بمراجعة وتقييم معايير ووسائل السلامة وإعداد الأدلة اللازمة في مجالات تشغيل وصيانة المتحركات والخطوط الحديدية وتطوير بيئة العمل والمرافق والخدمات وتدريب الموارد البشرية.

وأوضحت أن "رئيس عام المؤسسة المهندس محمد السويكت رأس أخيراً اجتماعا مع الإدارة التنفيذية لشركة دي بي آي الألمانية بمقر المؤسسة بالدمام أطلع فيه على مراحل وخطوات تنفيذ المشروع والجدول الزمني لتنفيذه ضمن خطة استراتيجية شاملة تنفذها المؤسسة لرفع مستويات السلامة بما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية المتبعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مرحلة المراجعة والتقييم وإعداد الأدلة خلال تسعة شهور يعقبها إعداد ملازم تدريب وتأهيل منسوبي المؤسسة على تنفيذ هذا الخطة".

وأشارت إلى أن العقد المبرم مع الشركة يشمل الإشراف والمتابعة لفترة سنة يتم خلالها تقييم الوضع وإجراء التعديلات المطلوبة، مؤكداً سعي إدارته لتحقيق مستويات متقدمة في مجال السلامة بانتهاج أساليب وبرامج ومشروعات تتركز حول ثلاث محاور رئيسية هي التقنية والصيانة، والتأهيل والتدريب، والبحث والمعرفة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن تأهيل العنصر البشري وإكسابه مهارات متقدمة في مجال الوظيفة والسلامة التشغيلية والمهنية يمثل حجر الزاوية في منظومة عمليات تشغيل وصيانة السكك الحديدية وهو ما يعزز توجهات المؤسسة للاستثمار في هذا المجال في المرحلة الحالية حيث تقوم بتضمين عقود العمل المبرمة مع الشركات العاملة في تنفيذ مشروعاتها توفير فرص التدريب المتخصص لمنسوبيها من خلال حضور الندوات والدورات ذات العلاقة بالسلامة في السكك الحديدية.