الرياض تعرب عن أملها بنجاح قمة الخليج في الكويت

أعربت السعودية، الاثنين، عن أملها بنجاح قمة الخليج، التي ستعقد في الكويت غداً الثلاثاء. وقالت في بيان مجلس الوزراء بعد أن عقد جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الرياض: "أعرب المجلس عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة يوم غدٍ الثلاثاء برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد".

وتمنى المجلس عبر البيان أن يكلل جهود قادة دول الخليج بالنجاح بما يسهم في دفع مسيرة المجلس والتكاتف بين دوله حفاظاً على ما تحقق من منجزات ومكتسبات لدول المجلس وشعوبها.

ولفت البيان إلى أن المجلس اطلع على عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس منذ قيامه حتى الآن، واطلع بوجه خاص على الجزء المتعلق بجدول أعمال القمة الخليجية (الرابعة والثلاثين) واتخذ حيالها الإجراءات المناسبة.

من جهة أخرى أشاد المجلس بالاستقرار الحالي في السوق البترولية الدولية والتوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة للدول المنتجة والمستهلكة وللاقتصاد العالمي.

وأشار المجلس إلى أن المملكة سوف تستمر في مراقبة تطورات السوق البترولية، والتنسيق مع دول مجلس التعاون ودول الأوبك من أجل استمرار استقرارها.