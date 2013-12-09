السعودية تحول أرضاً مساحتها 7 آلاف متر إلى مسطحات خضراء

حولت السعودية أرضا بيضاء شرق المملكة، تفوق مساحتها 7 آلاف متر مربع، إلى مسطح أخضر.

وقالت بلدية بقيق، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنها استكملت أخيراً إنجاز العديد من الأعمال الزراعية والتشجير والتحسين والتجميل، حيث تم الانتهاء من زراعة المنتزه الجنوبي في المحافظة بالمسطحات الخضراء على مساحة قدرها (7500م2) وذلك بعد أن تمت تسوية الأرض وأزيلت منها جميع المعوقات ووضعت بها تربة زراعية مجهزة مع تمديد شبكة ريّ أوتوماتيكية حديثة".

وأضاف البيان "كما تمت إعادة تأهيل بعض الحدائق بالمحافظة وزراعتها بالمسطحات الخضراء والنخيل البلدي بعدد (28) نخلة".

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق الدكتور علي بن محمد السواط في البيان أن أمانة المنطقة الشرقية تولي اهتماما كبيرا لتقديم الخدمات البلدية للمحافظة.

وأضاف أنه تم أخيراً الإعلان عن مشروع لصيانة الحدائق والمزروعات وتم فتح مظاريفه، وهو الآن في مرحلة الترسية وسيتم البدء بتنفيذه قريباً.