السعودية تعاقب المستشفيات الرافضة لعلاج المصابين

حسمت الرياض، اليوم، جدل رفض المستشفيات لعلاج المصابين سواء مواطنين أو مقيمين، الذين يتم إسعافهم عن طريق الهلال الأحمر، بإطلاق تحذير عبر رئيس هيئة الهلال الأحمر الأمير فيصل بن عبدالله، بتزويد وزارة الصحة بأسماء المستشفيات التي قامت بذلك، تمهيداً لمعاقبتها وفقاً لما ينص عليه النظام.

وأكد الأمير فيصل بن عبدالله، في بيان صحافي، الاثنين، ضرورة استقبال جميع المستشفيات الخاصة والحكومية للحالات الإسعافية.

وأوضح أن لوزارة الصحة دوراً مهماً في متابعة التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالقواعد الأساسية لعلاج الحالات الإسعافية التي تتضمن التزام المؤسسات الصحية باستقبال الحالات الإسعافية التي تصل إليها وتقدم العلاج لها حتى تستقر الحالة بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل.

ودعا الأمير فيصل إلى أن لا تعمد تلك المستشفيات إلى مساومة المصاب وذويه على مبالغ كبيرة أو رفض قبوله لعدم وجود تأمين صحي، و"هذا سلوك يحول المهنة الطبية الإنسانية إلى بؤر لابتزاز المصابين وتتحول المستشفيات الخاصة إلى عمل تجاري بحت".

وأشار إلى أنه "إذا استقبلت مستشفيات القطاع الخاص حالات مصابة عبر الإسعاف وكانت تتطلب التنويم فعليها التنسيق مع المستشفيات الحكومية تمهيداً لنقل المريض إلى المستشفى الحكومي المعنيّ مرفقاً معه صورة كاملة من ملفه، متضمناً استمارة استقبال الحالة وفق (النموذج الخاص) وتقريراً عنها وتفاصيل العلاج مع احتفاظ المستشفى بأصل ملفه، وفي حال عدم توافر سرير في المستشفيات الحكومية يستمر علاجه بالمستشفى الخاص على نفقة الدولة مع استمرار التنسيق اليومي بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية".

وشدد على أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقويم إجراءات استقبال الحالات الإسعافية وفرض عقوبات رادعة على المتهاونين والرافضين استقبال المصابين بما يضمن تعزيز دور أقسام الطوارئ في إسعاف الحالات المصابة بأسرع وقت وبخدمة طبية مناسبة.

وأضاف الأمير فيصل أن هيئة الهلال الأحمر ستقوم بتزويد وزارة الصحة بخطابات رسمية عن التصرفات غير المسؤولة لتلك المستشفيات لاتخاذ الإجراء اللازم.

