"الحياة الفطرية" السعودية تحظر قتل الحيوانات المفترسة

منعت السعودية، اليوم الاثنين، قتل الحيوانات المفترسة بشكل عام، سواء داخل المحميات أم خارجها.

وشددت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في بيانها على "منع صيد كافة الأنواع الفطرية السعودية النادرة والمهددة بالانقراض مثل المها العربي والوعل والظباء، والمفترسات بأنواعها في أي زمان ومكان وبأي وسيلة كانت".

ويأتي تشديدها بعدما حددت لجميع هواة الصيد "موسم صيد الأرانب البرية لهذا العام بأربعين يوماً، تبدأ من نهاية الأسبوع المقبل".

وأضاف بيان الهيئة: "تم تحديد وسيلتي صيد فقط هما كلاب الصيد أو الصقور خلال ممارسة هوايتهم المحببة، وقصرت أوقات صيد الأرانب بساعات النهار فقط ويمنع صيدها ليلاً، إضافة لمنع استخدام كافة أنواع الأسلحة النارية".

وأكدت الهيئة أن "جميع أنشطة الصيد بوسائله المختلفة ممنوعة منعاً باتاً في جميع المناطق المحمية، وهي: حرة الحرة، والخنفة، والطبيق، والوعول، ومجامع الهضب، وعروق بني معارض، ومحازة الصيد، وجرف ريدة، وجبل شدا الأعلى، وجزر أم القماري، وجزر فرسان، والجبيل للأحياء الفطرية، والتيسية، والجندلية، ونفود العريق، وسجا وأم الرمث، إضافة لحظر جميع أنشطة الصيد في الربع الخالي".