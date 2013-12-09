المواصفات السعودية تحذر من شراء وسائل التدفئة الرخيصة

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية، سكان المملكة من شراء وسائل التدفئة التي تباع في الأسواق بثمن رخيص، كما امتد تحذيرها من خطورة عدم فحص أجهزة التدفئة وسخانات المياه قبل تشغيلها. وطالبت في الوقت نفسه بعدم استخدام تلك الوسائل عبر جهد كهربائي منخفض.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالمحسن اليوسف لـ"العربية.نت"، استخدام الأجهزة القديمة دون فحصها أهم أسباب الحوادث التي تنتج عن أجهزة التدفئة.

وشدد على أن الهيئة تراقب بصرامة الأسواق للتأكد من عدم وصول السلع المغشوشة له، مهدداً بتوجيه تهمة التجاري لكل من يستقدم أو يسوق سلعاً مغشوشة.

وأوضح اليوسف: "أولينا في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مجال السخانات والدفايات جل عنايتها واهتمامها، ولكن غالباً ما يكون سبب الحوادث الناجمة عن أجهزة التدفئة والسخانات وجود دفايات أو سخانات قديمة لدى المستهلك حيث تقل كفاءتها مع الزمن".

وأضاف: "كما تقل عناصر ومتطلبات السلامة فيها بما يعرض المستهلك للخطر، إضافة إلى قيام بعض المستهلكين بشراء السخانات والدفايات الرخيصة ومجهولة المصدر".

وأوضح اليوسف أن من أسباب الحوادث توصيل الدفايات والسخانات بالجهد غير المناسب، وكون المقابس الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو أن التمديدات غير السليمة، كما أن قلب السخانات قد يتلف نتيجة الصدأ بسبب رداءة التصنيع، ويصبح بالتالي مصدر خطر".

وأشار إلى أن "هناك منظومة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، مثل إصدار علامة الجودة والتحقق من المطابقة عن طريق سحب عينات من الأسواق من الدفايات والسخانات وإجراء الاختبارات عليها، وإشعار الجهات ذات العلاقة بنتائج هذه الاختبارات".

وشدد اليوسف على أن الهيئة تطبق العقوبات على المستوردين الذين يستوردون سلعاً مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف: "نطبق عليهم العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري والصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة".