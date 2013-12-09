تركي الفيصل: من حق عمان أن تعبر عن رأيها

اعتبر رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، أن من حق عمان أن تعبر عن رأيها. وقال في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، تعليقاً على رفض عمان فكرة الاتحاد الخليجي: "من حق عمان أن تعبر عن رأيها، إنما لا أعتقد أن ذلك سيمنع قيام الاتحاد.

وأضاف في تصريحه على هامش الجلسة العلنية الختامية لمؤتمر حوار المنامة أمس: "إن إنشاء الاتحاد حتمي، سواء قررت عمان الالتحاق به الآن أو لاحقاً أو عدم الالتحاق به على الإطلاق، فالأمر عائد إليهم".

وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان، أكد أن السلطنة لن تقف ضد قيام اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي إن نوقش في قمة هذه البلدان، الثلاثاء المقبل، في الكويت، لكن ترفض أن تكون جزءاً من الاتحاد.

وقال يوسف بن علوي إن "موقفنا إيجابي وليس سلبياً، فنحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه".

وقد أعلن الوزير العماني عن موقفه، يوم السبت الماضي، في منتدى الأمن الإقليمي الذي عقد في المنامة، وتحدث فيه أيضاً وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، نزار مدني، الذي دعا دول الخليج إلى أن تكون "يداً واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة".

وقد سبق للسعودية أن طرحت فكرة تطوير مجلس التعاون الذي تأسس منذ أكثر من 30 عاماً إلى اتحاد يشبه الكونفدرالية على غرار الاتحاد الأوروبي الذي لا يمس السيادة الداخلية للدول.