تغريم مستودع أدوية بـ 100 ألف ريال شرق السعودية

غرمت وزارة الصحة السعودية، مستودع أدوية طبية بشرق المملكة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال، بعد مخالفات رصدتها عليه.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أنه تم تغريم مستودع أدوية طبية بالمنطقة الشرقية بمبلغ 110 آلاف ريال، لوجود عدد من المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وفسرت الوزارة في بيانها نوع الغرامات التي فرضتها على هذا المستودع والتي تكمن في "إقرار عقوبة مالية قدرها 50 ألف ريال استناداً للمادة رقم (37) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وذلك لعدم دقة ضبط درجة منطقة التخزين عن 25 درجة مئوية مخالفة للمادة رقم (4) من نفس النظام بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال استناداً للمادة رقم 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وذلك لعدم وجود سجل خاص لتسجيل درجة الحرارة داخل الثلاجة بشكل يومي مخالفة للمادة رقم (4) من ذات النظام.

وأضافت في تفسيرها "فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتخصيص منطقة منفصلة للرجيع، وفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال لعدم حفظ الأدوية الخاضعة للرقابة بالدواليب الآمنة المخصصة لها، وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لأن أرضية المستودع متصدعة وغير سهلة التنظيف".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية كافة بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.