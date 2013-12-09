فيصل بن سلمان يطلق جائزة بمليون ريال للمسكن التراثي

أعلن في المدينة المنورة (غرب السعودية) عن إطلاق جائزة أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان للمسكن التراثي المميز، ومبادرة أمير المنطقة بإنشاء الحي التراثي المديني.

وقال أمين المدينة، الدكتور خالد طاهر، في كلمة له خلال حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني في دورته الثالثة بالمدينة المنورة، أمس الأحد، إن قيمة جائزة الأمير فيصل تبلغ مليون ريال، وتهدف إلى التشجيع على ترميم وتأهيل المباني التراثية في المنطقة.

وأوضح أن مبادرة الأمير فيصل لإنشاء الحي التراثي المديني، سيقع على مساحة 120 ألف متر مربع بحديقة الملك فهد يشغل طوال العام، فضلاً عن تأسيس إدارتي التراث العمراني وإعمار البيئة بالأمانة للعناية بالدراسات والمشاريع التراثية العمرانية والبيئية.

ويقام هذا الملتقى بمشاركة 100 باحث ومسؤول ومختص في مجال التراث العمراني من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة واسعة من المجتمع المحلي بشرائحه المختلفة.

ويناقش في دورته الثالثة التي تستمر أعمالها خمسة أيام، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة إمارة المدينة المنورة، وأمانة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وجامعة طيبة، سلسلة من قضايا التراث العمراني من خلال 36 بحثاً علمياً ضمن الجلسات العلمية وورش العمل والدورات المتخصصة.