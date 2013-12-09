ولي العهد السعودي يلتقي وزير الدفاع الأميركي في الرياض

بحث ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير سلمان التقى في قصره بالعاصمة الرياض، اليوم هيغل والوفد المرافق له، وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الأمير سلمان قد بحث، الخميس الماضي، الأمور المشتركة بين الرياض وواشنطن مع السيناتور جون ماكين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين، وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.