فيصل بن عبدالله يدعو لتقويم إجراءات استقبال المرضى

انتقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز، المستشفيات التي ترفض استقبال الحالات الطارئة، خاصة مستشفيات القطاع الخاص التي تعرّض حياة المصابين للخطر. ونوه إلى أن دور وزارة الصحة هو استقبال الحالات الطارئة التي تصل إليها وتقدم العلاج لها بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل.

ومن جدة، عاد مراسل "العربية" أسامة الحازمي، إلى قصة وفاة الرضيعة السعودية تهاني التي أدخلت الى مستشفى الولادة يوم السبت الماضي، حيث كانت تعاني من ضيق في عضلة القلب، ولم يتم التعامل مع حالتها بجدية من قبل المستشفى.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المستشفى لم يقم بإدخالها إلى قسم العناية المركزة على الرغم من خطورة حالتها بعد بقائها قرابة 24 ساعة، بحجة عدم وجود سرير متوفر إلى أن توفيت في تمام الساعة الخامسة والنصف من اليوم التالي.

وتأتي حالة الطفلة تهاني كدليل آخر على تهاون بعض المستشفيات في التعامل مع الحالات الطارئة، حيث اتهم والدها إدارة المستشفى بترك ابنته ذات الخمسة أشهر من غير رعاية حتى فارقت الحياة.