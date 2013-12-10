موجة برد ودرجات حرارة صفرية في شمال السعودية

تشهد مناطق من السعودية موجة برد هبطت بدرجات الحرارة في شمال المملكة إلى ما تحت الصفر، وتوقع خبراء في الأحوال الجوية أن تضرب الليلة عاصفة كبيرة غير مسبوقة منطقة شرق المتوسط، وتستمر حتى الاثنين المقبل وتكون ذروتها غداً الأربعاء.

وتأتي هذه العاصفة المتوقعة وسط تقلبات جوية ومناخية تعيشها المنطقة، وشهدت منطقة الخليج العربي وتحديداً السعودية أمطاراً غزيرة في الفترة القليلة الماضية ذهب ضحيتها عدة أشخاص في مناطق متفرقة.

وقال عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق خلال استضافته في "نشرة الرابعة"، على قناة العربية، الثلاثاء، إن درجات الحرارة ستنخفض شمال المملكة إلى درجات أقل من الصفر، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد منطقة تبوك (شمال المملكة) سقوط ثلج يوم الجمعة المقبل. وأشار إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً ابتداء من يوم السبت المقبل.

