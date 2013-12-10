فقيه: مجلس الوزراء أقرّ "حافز 2" لمن هم فوق ٣٥ عاماً

أعلن وزير العمل، عادل فقيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم "حافز المخصص لصعوبة الحصول على عمل"، ويشمل الفئة العمرية بين 35 و60 عاماً ولمدة عام.

وأكد وزير العمل أن البرنامج الجديد سيشمل المستفيدين السابقين من إعانة الباحثين عن عمل والمقيمين في دور الرعاية، وسيبدأ بـ1500 ريال للأربعة أشهر الأولى، ثم 1250 ريالاً للأربعة أشهر التالية، ليصل إلى 1000 ريال للأربعة أشهر الأخيرة.

وسيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتسجيل الراغبين في الاستفادة من البرنامج بشكل رسمي بعد 90 يوماً ابتداءً من تاريخ صدور القرار.

كما سيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى المبلغ المخصص، بتوفير برامج التأهيل والتدريب وخدمات المساعدة على التوظيف.