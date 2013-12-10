مشاريع تنموية في القطيف السعودية بـ500 مليون ريال

تنفذ بلدية القطيف (شرق السعودية) مشروعات تنموية وخدمية تصل تكلفتها إلى 500 مليون ريال.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن "المشروعات تضمنت تهيئة المخططات بـ125 مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في أبومعن بكلفة 18.5 مليون ريال، ومشروع ردم وتسوية مخططات غرب القطيف بـ13.680 مليون ريال، ومشروع احتياجات المناطق السكنية لتنمية وتطوير المخططات في أبومعن، والرويحة بقيمة 29.774 مليون ريال".

وأشار إلى أن هناك أيضاً "مشروع احتياجات المناطق السكنية لتنمية وتطوير المخططات في عنك والنابية، بـ22 مليون ريال، ومشروع احتياجات المناطق السكنية لتنمية وتطوير المخططات في أم الساهك، والخترشية والدريدي بـ29.900 مليون ريال، ومشروع احتياجات المناطق السكنية ردم وتسوية المخططات بمبلغ 9.456 مليون ريال، وكذلك مشروع رفع وتنزيل وتبتير المخططات البلدية بـ1.800 مليون ريال".

وأكد الدوسري أن المشروعات شملت وضع مضخات وخطوط طرد، وشبكات تصريف مياه أمطار، وتهيئة محطات متكاملة، لافتاً إلى أن مجموع المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها التابعة لمحافظة القطيف بلغت كلفتها 95.913 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ جزء من شبكات التصريف بأحياء الخامسة، والخزامي، والجزيرة بالقطيف، وجزء من شبكات التصريف بحي الكويت بسيهات، وجزء من شبكات التصريف بحي النمر الشمالي بسيهات، وعمل خطوط تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ بحي الخليج بسيهات، وإنشاء شبكات بشارع القدس والخامسة والجزيرة والرابعة مع ربط الشبكة بمحطة الضخ بالخامسة، وإنشاء خطوط أخرى بمناطق متفرقة وحي الكوثر بسيهات، إضافة إلى مشاريع أخرى.