الحكم على سعودي خطط لاغتيال المفتي بالسجن 16 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، حكماً ابتدائياً بالسجن 16 عاماً والمنع من السفر على مواطن سعودي أدين بالتخطيط لاغتيال المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من العلماء الشرعيين، ورجال الأمن، بعد عودته من القتال في العراق.

وذكرت المحكمة أن المتهم سعى إلى استهداف مرسى السفن التي تحمل النفط في رأس تنورة (شرق المملكة)، واعتنق المنهج التكفيري، وكفّر حكام الدول الإسلامية والعاملين فيها.

وأدين المتهم طبقاً لما نقلته صحيفة الحياة السعودية، اليوم الأربعاء، بتكليفه من قيادات عراقية بدخول المملكة بطريقة غير مشروعة، والقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال المفتي العام للمملكة، وعدد من المشايخ والشخصيات، ومحققين من المباحث العامة، إضافة إلى تجنيد أشخاص لجمع الأموال لاستئجار مزرعة أو استراحة تكون وكراً لتصنيع المتفجرات.