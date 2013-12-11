السعودية تطلب من 400 سوري مغادرة أراضيها

طلبت السعودية من 400 سوري ضرورة مغادرة أراضيها، بعدما قدموا إليها من أجل الحج، ولم يغادروا بعد إنهاء أداء مناسكهم. وقال وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم قاضي إن الحجاج السوريين الذين لم يغادروا بلغ عددهم 400 حاج. مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة أبلغتهم بضرورة المغادرة.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، أن أعداد الحجاج الذين لم يغادروا السعودية حتى الآن بلغ 9 آلاف حاج.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء "يتلقون العلاج في المستشفيات نظرا لتعرضهم لعارض صحي وآخرون عليهم قضايا أمنية".

وفي السياق ذاته أوضح قاضي أن المعتمرين الذين استلموا تأشيرات الدخول لأداء العمرة بلغ عددهم حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 55 ألف معتمر من مختلف الجنسيات.

ولفت إلى أن الأعداد في تزايد نظرا للجهود الكبيرة التي تقوم بها سفارات المملكة في الخارج والتي تتعاون بالشكل الأمثل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الذين وصلوا لجدة بناء على آخر الإحصائيات التي تجريها وزارة الحج بلغ أكثر من 300 معتمر.