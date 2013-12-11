الصحة السعودية توفر أجهزة قياس السكري في مكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 5 مراكز صحية، لتوزيع أجهزة فحص السكر لديها. وقالت في بيان لها إن هذه المراكز توجد في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأعدت هذه الخطوة ضمن جهودها: "لتزويد مرضى السكري المسجلين في الوزارة بأجهزة قياس السكر وملحقاتها من الأشرطة والإبر من خلال مراكز ووحدات السكري المنتشرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتزامن مع بقية المراكز في كافة مناطق المملكة ضمن البرنامج الوطني للتوعية بداء السكري.

وحددت الوزارة 4 مراكز في منطقة مكة المكرمة لتوزيع الأجهزة على المرضى المسجلين عبر مركز السكر بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومركز السكر بمستشفى العزيزية للنساء والأطفال للمرضى المسجلين بمحافظة جدة، ووحدة السكر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي للمرضى المسجلين بمحافظة الطائف، ومركز السكر بمستشفى القنفذة العام للمرضى المسجلين بمحافظة القنفذة، إضافة إلى مركز السكر بمنطقة المدينة المنورة ومقره مستشفى الملك فهد المركزي.