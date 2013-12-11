برنامج "مهارة" يوفر 300 وظيفة نسائية في شرق السعودية

نجح برنامج "مهارة" الذي وضعته مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية في توفير 300 وظيفية نسائية في المنطقة الشرقية بالسعودية. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد الحواس، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن تلك الفرص سيتم الإفصاح عنها، الأسبوع المقبل، من خلال فعاليات يوم المهنة الرابع الذي تنظمه المؤسسة للعام الرابع على التوالي.

وأكد أن المؤسسة توصلت من خلال مباحثاتها مع شركات القطاع الخاص إلى إتاحة 300 وظيفية في نحو 30 شركة إلى الآن. مرجحًا زيادة عروض التوظيف من قبل عدد من الشركات قبل انطلاق يوم المهنة.

ولفت إلى أن برنامج مهارة نجح في توظيف أكثر من 500 طالبة وتدريب أكثر من 720 متدربة من الخريجات الجامعيات بتخصص تقنية المعلومات، بالتعاون مع شركة "ويبرو الهندية" وجامعة الأمير محمد بن فهد، وذلك لتأهيل الخريجات ورفع كفاءتهن في اللغة الإنكليزية والتقنية، بالإضافة لإكسابهن مهارات إدارية حديثة يطبقها البرنامج.

وأكد الحواس أن البرنامج نجح في توظيف 150 متدربة من خريجات الدفعة الثالثة، وقبول نحو 195 متدربة من خريجات تقنية المعلومات في الدفعة الرابعة الحالية، حيث تلقت المتدربات دورات تدريبية بمعدل 740 ساعة، تشتمل الكثير من المهارات اللازمة لتمكينهن من الالتحاق بسوق العمل مباشرة، حيث يتم إشراكهن بدورات مكثفة للغة الإنكليزية ومهارات التواصل الإدارية، فضلاً عن المهارات الأساسية لتقنية المعلومات.

وشدد على أن برنامج "مهارة" مستمر في تقديم الدورات والبرامج الاجتماعية، إذ يهدف إلى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة، والتي تهدف إلى تزويد خريجات التقنية بالمهارات اللغوية والإدارية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل في المملكة، وتمكينهن من بدء حياتهن العملية أو المباشرة بإطلاق مشاريعهن الخاصة.