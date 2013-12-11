"ألكسا" تقترب من السعودية.. وتحذيرات من شتاء استثنائي

دقت مراكز الأرصاد العربية ناقوس الخطر بعد أن ضربت العاصفة المطرية الثلجية "ألكسا" القادمة من سيبيريا عبر أوروبا الشرقية دولاً مثل سوريا ولبنان والأردن، محذرة الدول العربية المجاورة من عواصف قادمة تحمل معها "صقيع الشتاء". حيث تساقطت الأمطار الغزيرة في كافة المناطق اللبنانية كما تساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية والمناطق التي ترتفع نحو 400 متر عن سطح البحر وبخاصة في محيط مدينة طرابلس شمال لبنان.

ولم تصطحب "ألكسا" الثلوج معها وحسب، إنما سيولا من الأمطار الغزيرة ورياحا وصلت سرعتها إلى 70 كيلومتراً في الساعة.

دول الخليج ليست بعيدة عن مسرح عاصفة "ألكسا"، فقد بدأت مناطق كثيرة خصوصا في السعودية والكويت بالإضافة إلى العراق تتهيأ لموجة شتائية استثنائية ستطال الكثير من مناطق تلك الدول.

وقال الباحث الفلكي الكويتي عادل المرزوق إن مربعانية هذا العام اصطحبت معها برودة شديدة بسبب الرياح الشمالية الباردة المتأثرة بالمنخفض "السيبيري".

درجات حرارة في السعودية تصل الصفر

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية سكان مناطق شمال المملكة، وهي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، حتى منطقة القصيم "وسط المملكة" من تأثرها بكتلة هوائية شديدة البرودة، ابتداء من يوم غد الخميس تصل معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه حسب التقارير الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سيستمر تأثير هذه الموجة لتشمل مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة ومن ثم منطقتي الرياض والشرقية ابتداء من مساء السبت 11 صفر، وصولا حتى مناطق جنوب المملكة حيث يتوقع هطول أمطار على مناطق الباحة وعسير وجازان.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليماتها الخاصة بالسلامة ورسائلها الإرشادية والتحذيرية التي تبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند استخدام الحطب أو الفحم لأغراض التدفئة في الاستراحات أو المنازل أو عند التنزه في البر. وتوقع خبراء استمرار العاصفة في السعودية حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتكون ذروتها غدا الأربعاء.

يذكر أن منطقة الخليج على وجه الخصوص شهدت تقلبات مناخية جديدة عليها، وخصوصا في السعودية والكويت، عبر عدد من السيول والأمطار الغزيرة ودرجات برودة منخفضة.

وكان عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق قال لـ"العربية" إن درجات الحرارة ستنخفض شمال المملكة إلى درجات أقل من الصفر، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد منطقة تبوك (شمال المملكة) سقوط ثلج يوم الجمعة المقبل.