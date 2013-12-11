عاصفة شتوية قاسية تضرب شمال السعودية نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تضرب عاصفة شتوية باردة وقاسية جداً شمال غرب والحدود الشمالية من المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الجدري وذلك اعتباراً من ليل الخميس.

يُذكر أن كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ تندفع نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون الاندفاع مباشراً وقوياً، تزامناً مع تشكل منخفض جوي فوق شرق قبرص وشمال لبنان، حيث يقوم بدفع رياح شمالية الى شمالية غربية شديدة البرودة نهار الخميس.

ويتسبب المنخفض الجوي بسقوط الأمطار والثلوج فوق بلاد الشام، وكذلك يسبب نشاط الرياح بشكل كبير نهار الأربعاء ويوم الخميس.

ويتوقع أن يسبب المنخفض الجوي رياحاً نشطة جداً وهبات قوية تتعدى الـ60-65 كم في الساعة على شمال غرب والمناطق الشمالية للسعودية اليوم الأربعاء وغداً الخميس، مؤدية لانخفاض درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة أرقاماً متدنية لا تتعدى 12 درجة مئوية نهاراً في بعض مناطق شمال غرب السعودية، وتقترب من الصفر المئوي ليلاً، كما يتوقع أن تسجل درجات أقل في مناطق أخرى مصحوبه بأمطار وثلوج.

وسيسبب المنخفض الجوي اضطرابات جوية واسعة على أراضي السعودية من نشاط الرياح وإثارة الغبار، كذلك تساقط الأمطار الرعدية على بعض أجزاء المملكة الشمالية الشرقية، وامتداداً إلى وسط القطاع الغربي مروراً بمنطقة القصيم وحائل.

وتنشط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية على مسطح البحر الأحمر بشكل كبير مؤدية لاضطراب الأمواج وارتفاعها.