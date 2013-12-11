قطار يدهس شخصين مجهولين في شمال السعودية

دهس قطار شخصين مجهولي الهوية في صحراء النفود شمال السعودية. وقالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن أحد قطاراتها دهس أمس الثلاثاء، شخصين كانا متواجدين على خط السكة في منطقة نائية بالصحراء.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة في الشركة سليمان الخويطر في البيان: "عند الساعة (11:11) مساء من يوم أمس تعرض شخصان مجهولا الهوية للدهس في منطقة نائية في صحراء النفود بواسطة أحد القطارات التابعة للشركة لتواجدهما على خط السكة، وجرى على الفور إبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقاتها حول ملابسات الحادث".

وأبدى الخويطر أسفه الشديد للحادث وما تعرض له الضحيتان، مؤكدا أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن حرم مسار السكة الحديدية حفاظاً على سلامة الأرواح وتجنباً لوقوع أي حادث.

