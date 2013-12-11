مقتل مسن وجرح شاب.. حصيلة نزاع في غرب السعودية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) سيطرتها على نزاع نشب بين 6 أشخاص في قرية واقعة في محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، إثر خلاف بين أطراف النزاع على قطعة أرض، نتج عنه مقتل سبعيني عقب إصابته بطلق ناري في أماكن متفرقة من جسده، وجرح آخر في الــ 32 من عمره.

وكانت شرطة محافظة الليث (جنوبي منطقة مكة المكرمة) تلقت بلاغاً من شيخ قبيلة القتيل والمصاب عصر أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع اشتباك بين أفراد استخدمت فيه "العصي" و"الحجارة" وبعض الأسلحة النارية، ما دفع قوات من الشرطة للانتقال إلى موقع الحادث، وفض النزاع وضبط القاتل، بعد هربه من مسرح الجريمة.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود أن عراكاً بالأيدي والعصيان والحجارة، وكذلك سلاح ناري، وقع في قرية تابعة لمحافظة الليث بين ستة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين الــ 21 و الــ 70 عاماً، على خلفية نزاع بينهم على أرض، وتمكنت شرطة محافظة الليث من القبض على المشاركين في النزاع في مدة لا تتجاوز الساعتين، بما فيهم القاتل الذي هرب بعد ارتكابه لجريمته، وحرزت السلاح المستخدم في الجريمة، ورفعـت كامل الآثار الجنائية الموجودة في المكان.

وبين العقيد بدر بن سعود أن: "العراك تسبب في مقتل شخص عمره 70 عاماً نتيجة إصابته بطلقات نارية، في أماكن متفرقة من جسده، إلى جانب جرح آخر عمره 32 عاماً، وقد أودع القتيل ثلاجة المستشفى العام في المحافظة، ونقل المصاب الى نفس المستشفى"، موضحاً أن القاتل وعمره 70 عاماً اعترف بإطلاقه النار على القتيل لخلاف بينهما على قطعة أرضية، ولا زال التحقيق جارياً مع المقبوض عليهم، في انتظار إكمال إجراءات القضية وإحالتها لجهة الاختصاص.