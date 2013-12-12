أطباء في مهمة الكشف عن عمليات تجميل الإبل بـ"أم رقيبة"

خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في أم رقيبة (وسط السعودية) أطباء بيطريين للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، يتولون مهمة الكشف والتأكد من سلامة الإبل المشاركة من عمليات التجميل.

وقد أضافت اللجنةُ الأطباءَ البيطريين للعمل بمساندة لجنة التشبيه والتدقيق في عملية التأكد من سلامة الإبل المشاركة في المهرجان هذا العام من الغشّ واستخدام العقاقير الطبية المؤثرة، مثل التبنيج، وبعض الأدوية الشعبية وغيرها من حالات الغشّ التي تؤثر في مواطن جمال الإبل.

إلى ذلك أوضح الطبيب البيطري سلمان محمد، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة من الحالات التي تخالف نظام الجائزة وقوانينها منذ بداية انطلاق المهرجان.