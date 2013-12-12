"الأرصاد" السعودية تحذر من تعرض البلاد لكتلة باردة

حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من كتلة هوائية شديدة البرودة تصل معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، مصحوبة برياح نشطة السرعة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية تؤثر على أجواء المملكة، تبدأ اليوم الخميس وتستمر إلى الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الخميس، فإن تلك الكتلة ستؤثر على مناطق شمال المملكة، مع توقع هطول أمطار وتساقط بعض الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، كما يستمر تأثير هذه الموجة ليشمل مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة مع هطول أمطار متفرقة، كما دعت الرئاسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في هذه التقلبات.

يُذكر أنها كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ تندفع نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون الاندفاع مباشراً وقوياً، تزامناً مع تشكل منخفض جوي فوق شرق قبرص وشمال لبنان، حيث يقوم بدفع رياح شمالية الى شمالية غربية شديدة البرودة نهار الخميس.

ويتسبب المنخفض الجوي بسقوط الأمطار والثلوج فوق بلاد الشام، وكذلك يسبب نشاط الرياح بشكل كبير نهار الأربعاء ويوم الخميس.

ويتوقع أن يسبب المنخفض الجوي رياحاً نشطة جداً وهبات قوية تتعدى الـ60-65 كم في الساعة على شمال غرب والمناطق الشمالية للسعودية.