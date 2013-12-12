السجون السعودية تنهي فعاليات الأسبوع الخليجي للنزلاء

أنهت إدارة السجون السعودية بالتزامن مع نظيراتها في دول مجلس التعاون، أمس الأربعاء، فعاليات الأسبوع الخليجي للنزلاء، الذي أقيم في عامه الثاني على التوالي.

وأكد نائب المتحدث الرسمي لمصلحة السجون الرائد عبدالله الحربي أن من أهم أهداف الحملة دمج السجين في المجتمع ونشر ثقافة احتواء السجين والتأكيد على أهمية العناية اللاحقة للسجين.

وأضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "قدمت الحملة دعوة المجتمع بكل أطيافه لاحتواء السجين وعدم نبذه ومساعدته ودعوة رجال الأعمال لفتح سوق العمل لهم لمساعدتهم على تعديل سلوكهم بعد تأهيلهم وإصلاحهم من السجن، فالمجتمع مكمل للعملية الإصلاحية والتأهيلية التي تتم في السجون".

وشدد الحربي على أن الحملة ركّزت بشكل كبير على مبدأ (أسرة السجين ضحية بلا ذنب) وأن من الخطأ أن تكون كذلك.

وأوضح: "قطفنا في الحملة ثمار نجاح الأسبوع الخليجي الموحّد الأول من خلال تفاعل الكثير من الجهات الحكومية والخاصة والمساهمة في نجاح أهداف الحملة".

وخلال الحملة قامت مديرات السجون في مختلف المناطق بافتتاح الفعاليات في وقت واحد من خلال إقامة معارض وأجنحة داخل المجمعات التجارية الكبيرة في مختلف مدن السعودية عرضت فيها منتجات النزلاء ووزعت فيها الكتيبات والمنشورات على الزوار، أما في داخل السجون والإصلاحيات فكثفت المسابقات والمسرحيات بهدف أن يشارك النزيل أو النزيلة بأنفسهم في الحملة ليفهموا حقيقة أهمية ربطهم بالمجتمع.