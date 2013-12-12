افتتاح كلية لورييت العالمية للسياحة والفندقة في الرياض

افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر، اليوم الخميس، كلية لورييت العالمية للسياحة والفندقة، هي الأولى من بين 7 كليات ستفتح أبوابها قريباً للسعوديين في مختلف المناطق، لتأهيلهم وتدريبهم والقيام بكافة الأعمال في مجال السياحة والفندقة.

وأكد أمير الرياض بعد تدشين الكلية، أن السياحة قطاع اقتصادي مهم وواعد بفرص العمل، متمنياً أن تسهم في توفير فرص العمل للشباب، وتأهيل الكوادر السعودية ليقوموا بجميع الأعمال في مجال السياحة والفندقة، خصوصاً أنه مجال بحاجة ماسة إلى الكوادر المؤهلة في المملكة.

وقام الأمير بندر بن خالد، أثناء الافتتاح، بجولة على الكلية ومرفقاتها والاطلاع على الفندق التجريبي الذي أنشئ لغرض تدريب الطلاب على العمل في المجال السياحي والفندقي وتطبيقاته المختلفة.

من جهته، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان، أوضح أن السياحة قطاع كبير يتميز بتوفيره فرص العمل المناسبة للمواطنين، مبيناً أن كلية لورييت للسياحة والفندقة بالرياض هي الأولى من بين 7 كليات، حيث ستفتتح العام المقبل كليتان إضافيتان، بينما يجري العمل حالياً على أطلاق كليتين أخريين في عسير ونجران.

وبين رئيس هيئة السياحة والآثار أن هناك ما يربو على 200 ألف غرفة فندقية في السعودية، متوقعاً أن تصل إلى 300 ألف غرفة في الأعوام الخمسة المقبلة، وأشار إلى أن القطاع السياحي بحتاجة للكوادر.

وأضاف الأمير سلطان أن القطاع السياحي يعتبر ثاني قطاع حقق أعلى نسبة سعودة في الاقتصاد الوطني، مع ضعف التمويل، وأن ما ينقص السياحة الوطنية هو التمويل كقطاع اقتصادي منتج لفرص العمل للسعوديين.

إلى ذلك أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور علي الغفيص، إلى أن المؤسسة عملت على التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه من الدول الصناعية لبناء شراكات استراتيجية لإنشاء وتشغيل وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في عدة مجالات متخصصة، مؤكداً أن كلية لورييت للسياحة والفندقة هي أحد مشاريع هذه الشراكات الاستراتيجية.