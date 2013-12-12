مسلسل الفساد: حلقة مُعادة!

على رغم أني لا أجد لمفردة فساد أية فائدة، فاليأس شب في أرواحنا نحو استئصال جذوره وتعرية رؤوسه، فقد أصبحا مسألتين مستحيلتي الحدوث في المستقبل القادم القريب، صارت كلمة «فساد» ذائعة الانتشار وسيدة المبررات الاجتماعية المعلنة عند أي فشل أو اختلاسات مفاجئة لملامح تنموية كان يعتقد أنا سنشير لها يوماً بالبنان، ولا أظن أنها صالحة لهذا الزمان.

حقوق الإنسان ترى ألا يشهر بالمفسدين للضرر المتجاوز الواصل لأهل الفاسد ومن حوله، فيكون باب الستر ألطف وأفضل وأكمل وأخف حملاً، أتفق مع «الهيئة» في هذه الزاوية في حال كان الفاسد حال استثناء، أما إذا كان الفاسد يعبر غالب الأجواء وبمراتب مختلفة، فلا نملك حالاً لتشريح المفسدين غير التشهير، الفساد «دقة» قديمة كما يقال، لكونه لم يعد يتجاوز حاجز التبليغ والملاحقة والأخبار والكشف المتوقف فجأة، ولم يحدث أن تم تجاوز هذا الحاجز سوى بالجملة الأشهر على الصعيد المحلي «كائناً من كان»، وليت أنها لم تُتُداول لأنها أتت في توقيت باكر، ومضى من بعدها زمن طويل لم نفرح فيه بأي كائن على مسطرة العقاب والحساب، ولن نسأل عنه ولا عن أين كان، ونبذر لحظتها التشاؤم، ونعتبر الأمل أبعد من أي كائن من كان.

لا للتشهير بالفساد تستلزم لا للتشهير بالإرهابيين والجناة والمرتشين والمزورين والخونة، هذه الـ«لا» فيها نغمة خوف وضعف، فالفاسد لا يشرف أهله لو ثبت انغماسه في وحل الفساد، وإن كنا نخاف على أهله والبيئة الصغيرة المحيطة، فعلينا أن نعود لكثير من الملفات التي قدمنا من خلالها أسماء من دون أن نعبأ ونهتم بمن ينتظرها أو تنتمي له، ولأن حقوق الإنسان غلبت الإنسانية على أي شيء آخر، فنحن ندعوها إلى أن تسهم مع هيئتنا المغلوب على أمرها «هيئة مكافحة الفساد» في أمرين لا ثالث لهما أولهما: ألا يزعجونا بالفساد ولا التشهير ولا التصاريح، بل يعمدوا إلى تقديم النتائج ومن قبلها تقديم أنفسهم بما يغلب المصلحة العامة على الخاصة، لا أن يغلبوا جوانب الخوف والستر والصمت ويخافوا على من لم يخف علينا بل كنا بالنسبة إليه مجرد تحصيل حاصل.

الأمر الثاني أن يستقطبوا الكوادر والقدرات المتمكنة من إحلال كلمة بديلة عن «فساد»، على أن تحمل المفهوم نفسه، والإطار البالغ الصدقية، والاحترافية العملية، والقدرة على تضييق الخناق والضرب بيد من حديد، لا المراوغة والحضور المتأخر في الرؤى والقناعات والمفاهيم والتحذيرات، وعليهم الوقوف في وجه الكلمة المخيفة سابقاً الرقيقة حالياً «فساد»، والعمل على ابتكار كلمة جديدة وحديثة نرعاها مدة محددة، وننميها من خلف الشباك، ونميعها في ما لو شك أحد في أنها ذات تأثير عام ووجع بليغ وتضر بالأهل والأحباب.

لا.. للتشهير، تعني العودة إلى ذات المربع الذي انطلقنا منه لمحاربة جرثومة الفاسد والسرطان المنتشر من خلال هذه الجرثومة، وإذا قلنا للتشهير «لا» فماذا يمكن أن نفعل: هل نشكر الأخ الفاسد على وجوده بيننا؟ أم نسامحه لأنه غرر به وتاب؟ أم نتجاهله لأن الشق أكبر من الرقعة؟ أم نتوقف قبله ببضعة كيلومترات لأننا غير قادرين على فك شيفرة «كائناً من كان»؟

نقلا عن صحيفة "الحياة"