وزارة الصحة تغلق مستودع أدوية شمال السعودية

قررت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، إغلاق مستودع أدوية شمال المملكة. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن سبب إغلاق المستودع الذي يقع في محافظة القريات هو بسبب فتحه من دون ترخيص من الوزارة، وعدم توفر الشروط والمواصفات التي حددتها اللائحة الخاصة بمستودعات المواد الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت أنه تم تغريم مالك صيدلية في المحافظة نفسها، بـ 50 ألف ريال سعودي. مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين في عدد من مستشفيات منطقة المدينة المنورة ومنطقة جازان ومحافظة حفر الباطن.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، من يرغب في التقدم لتلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة ومن ثم تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية لنفس البوابة(www.moh.gov.sa), وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد المقبل، علماً بأن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي الدكتور خالد بن خضر أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي تعتزم تطبيق برنامج التوظيف الإلكتروني على مستوى برامج التشغيل الذاتي بالمناطق والمحافظات، حيث تم اختيار المديرية العامة للشؤون الصحية بمناطق "جازان , والمدينة المنورة, ومحافظة حفر الباطن" لتطبيق البرنامج خلال المرحلة الثالثة.