جمال تبوك تتآلف مع الثلوج في مشهد نادر بالسعودية

هطلت الجمعة على منطقة مكة المكرمة، أمطار بين متوسطة وغزيرة شملت أجزاء من المنطقة وضواحيها بما فيها السواحل الجنوبية، في وقت شهدت فيه منطقة تبوك (شمال غرب السعودية) موجة ثلجية قادمة من سوريا وتركيا. وقد ظهرت جمال في تبوك وهي تمشي فوق الثلج في مشهد نادر الحدوث بالسعودية.

وشملت الأمطار التي شهدها أهالي مكة المكرمة، محافظة الليث ومراكزها، الغالة، وغميقة، والوسقة، والشاقة الجنوبية والشمالية، وخور الزواهر، وحفار، إضافة إلى محافظة دوقة، والمظيلف، والأحسبة، والقرى التابعة لها شمال القنفذة، وكذلك محافظة القنفذة.

في حين أشارت تقارير إحصاءات الطقس إلى استمرار احتمالية هطول الأمطار وقت متأخر من مساء اليوم، على محافظات القنفذة والطائف والليث والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ما دفع مديرية الدفاع المدني في المنطقة لتجديد تحذيراتها لساكني المناطق بضرورة التقيد بالتعليمات والابتعاد عن مكامن الخطر المحددة ببطون الأودية والسدود والمستنقعات المائية والتيارات الكهربائية ومراقبة ومتابعة الأطفال عند الخروج للتنزه، وعدم تركهم بمفردهم بالقرب من الغدران والمستنقعات والسدود المائية.

قرية علقان في منطقة تبوك ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

إلى ذلك، فقد شهدت منطقة تبوك موجة ثلجية قادمة من سوريا وتركيا، تركزت في قرية علقان، وجبل اللوز، اللتين تبعدان عن مركز مدينة تبوك قرابة 80 كيلومتراً.

في وقت حذرت فيه مديرية الدفاع المدني من الاقتراب لتلك المناطق بعد أن تعرضت الطرق المؤدية لها لطبقة ثلجية تتسبب في انزلاق للمركبات وتعرض أصحابها للخطر، مع توقعات باستمرار موجة الثلج حتى يوم غد السبت حسب معلومات الدفاع المدني.