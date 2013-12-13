العثور على سعودي ميتاً بمنطقة الباحة جراء هطول الأمطار

تمكنت قوات الدفاع المدني بالسعودية اليوم السبت، من العثور على رجل كان مفقودا منذ أمس، في العقد الثالث من العمر ميتاً، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على أرجاء مختلفة من المملكة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم، أنه تم العثور على جثة مفقود وادي لومه بمركز يبس جنوب محافظة المخواة بعد أن جرفته السيول يوم أمس أثناء عمله في تغطية مواطير المياه في إحدى الآبار داخل الوادي.

وبين الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم جمعان بن دايس الغامدي أنه عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، تم العثور على جثة المفقود، من قبل أحد المواطنين الذي عثر عليه بجوار إحدى المزارع بقرية البحير على بعد 11 كيلو متراً من موقع سقوطه.

وقد تسببت الأمطار التي هطلت على عدد من مناطق جنوب السعودية أمس الجمعة، في فقدان رجل ثلاثيني في منطقة الباحة، واحتجاز 10 مركبات، ما دفع إدارة الدفاع المدني في المنطقة للاستنفار بأكثر من 100 من عناصرها لاحتواء الموقف.

وأوضح المقدم الغامدي لـ"العربية.نت"، أن الأمطار التي هطلت على المنطقة، أمس الجمعة، شملت محافظة بلجرشي والمخواه والقرى والمندق وقلوه، نتج عنها 10 احتجازات، وتعثر مركبات، وانقطاع طرق، تمركزت شدتها على محافظة المخواه وقلوه.

وأضاف أن عمليات البحث التي قام بها رجال الدفاع المدني استمرت منذ الابلاغ عن فقدانه يوم أمس الجمعة بدون توقف، بعد تقسيم الوادي إلى مربعات وانتشار فرق البحث والانقاذ التي تقدر بأكثر من 103 أفراد وضباط باستخدام جميع المعدات والتجهيزات من كشافات يدوية ومقطورات إنارة وجيوب وفرق الغوص.

وأشار المقدم الغامدي إلى أن موجة الأمطار التي هطلت بين متوسطة وغزيرة، سالت على إثرها عدة أودية، أهمها وادي جذام، وعليب، بطاط، الأحسبة، مدع، وما زالت دوريات السلامة تنبه ساكني المناطق من خطورة تلك الأودية ومنعهم من عبورها.

كما شهدت منطقة عسير هطول أمطار متوسطة لم تسفر عن أي حوادث أو أضرار، حسب الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في المنطقة، العقيد محمد العاصمي.

وأشار العقيد العاصمي إلى أن الأمطار التي هطلت على المنطقة لم تكن بالغزيرة رغم الفرص المهيأة، بحسب توقعات مصلحة الأرصاد، مضيفاً أن الفرصة ما زالت متاحة في الأيام المقبلة لهطول الأمطار.