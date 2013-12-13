مقتطفات الجمعة

0 وزير الإسكان يقول: "لدي استعداد للانطلاق وتبني ملف محجوزات أرامكو" ـ ولأنني أحترم معالي الوزير وأقدره، أقول له: ليتك يا معالي الوزير تنجز مشاريع وزارتك المتعثرة قبل محجوزات أرامكو.

0 هذا الخبر أستطيع تبويبه تحت عنوان: "غرائب الإدارة في المملكة".. حيث يقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: إن هناك عقوبات تم تطبيقها على 527 موظفا من موظفي الوزارة، ثبت تورطهم فى بعض الممارسات الخاطئة خلال الستة الأشهر الماضية.. الرقم ضخم.. "من بقي في الوزارة لم يتم معاقبته".. تأملوا الرقم مرة أخرى؛ كي تدركوا أن الخلل في مراكز التأهيل ودور الرعاية لا يمكن السكوت عنه أبدا!

0 محتويات الجناح السعودي في "معرض قطر للكتاب" لا ترتقي أبدا لثقل وحجم المملكة.. إن كانت وزارة الثقافة والإعلام عاجزة عن الإشراف على محتويات المعرض من الكتب والإصدارات، فلتتكرم ولتسند المهمة لغيرها.. محتويات الجناح مخجلة جدا..

0 يقول الخبر إن أحد المعلمين في جازان ـ حاصل على دورة في الإسعافات الأولية ـ أنقذ حياة طالب بلع لسانه، أثناء سقوطه في المدرسة.. طبعا آخر من يعلم هو إدارة تعليم جازان، والدليل أن التكريم جاء من جهات أخرى!

0 الأخ الكريم "علي اليامي" بعث لي بهذا السؤال: "هل العدوى في المستشفيات مقتصرة على الفنيين وبالتالي هم الذين يستحقون بدل العدوى.. أم أن الموظفين الإداريين العاملين في المستشفيات ذاتها هم أيضا معرضون لذات العدوى"؟!

0 هذا المانشيت الصحفي صارخ: (عشر "بويات" ينهلن ضربا على طالبة بجامعة أم القرى).. لكنه يوجه رسالة عميقة الدلالة بأن السكوت عن الظواهر والانحرافات السلوكية، ومحاولة إنكارها أو إخفائها أو التقليل منها، يجعلها تنمو وتتجذر!

0 أطرف أخبار الأسبوع جاء على لسان رئيس لجنة التعديات الرئيسة بمحافظة جدة، ومفاده أن اللجنة أحبطت تسويق أربعة مخططات وهمية وبيع قطعها لمواطنين بزعم أنها رسمية.. هل من المعقول أن هناك أناسا سذجا لهذه الدرجة يشترون الوهم وتنطلي عليهم الأكاذيب بهذه السهولة؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن"