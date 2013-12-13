وزارة الرقابة ومكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد..

ديوان المراقبة العامة..

هيئة الرقابة والتحقيق..

إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية..

وحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية..

المراقبون الماليون (ممثلي وزارة المالية)..

هذه هي الجهات المعنية بمراقبة تطبيق الأنظمة في الأجهزة الحكومية والمحافظة على سلامة أوجه صرف المال العام والتأكد من سوء استغلال الوظيفة العامة لمصالح خاصة وحفظ هيبة العمل الحكومي من كافة الأوجه وتحقيق العدالة في تطبيق الأنظمة الإدارية والمالية..

وهذا باختصار المفهوم العام لمسؤولية هذه الأجهزة الرقابية المالية والإدارية في المملكة.. وقد تباينت أدوار ومهام ومسؤوليات هذه الجهات كما تباينت نتائج عملها وفرض هيبتها على الواقع العملي..

إذن هل نجحت "كل" هذه الجهات في تحقيق الهيبة الكاملة للوظيفة العامة ؟! هل استطاعت "كل" هذه الجهات الرقابية ألمحافظه على الأموال العامة ؟!

هل وفقت "كل" هذه الجهات في تقديم خدمة الرقابة المالية والإدارية السابقة واللاحقة من كافة الأوجه وعلى أكمل وجه ؟

الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى صفحات وإلى مساحة أكبر لكن يظل حكم المجتمع هو الفيصل في هذه الإجابة !! ويظل واقع ونتائج الكثير من أجهزة الدولة ومستوى خدماتها يحمل الإجابة الحقيقية والصادقة والمعبرة عن نتائج عمل كل هذه الأجهزة الرقابية في بلادنا !!

المؤكد أن هناك تباينا ملاحظا وواضحا بين أداء هذه الأجهزة الرقابية، وما بين أداء الكثير من الأجهزة الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة.. ما يؤكد أن هناك شيئاً من القصور في أداء بعض تلك الأجهزة الرقابية وهذا القصور هو ما تؤكده مقاييس مستوى أداء الخدمات العامة!!

يقول نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالله العبدالقادر (هناك مناطق معينة يزداد فيها الفساد أكثر من غيرها وخاصة مجال الخدمات البلدية والنقل ) وأن من أبرز المعوقات التي يواجهها جهاز مكافحة الفساد هو (تمجيد الفاسدين) !! جاء ذلك على هامش الحلقة التعريفية بالإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي نظمتها وزارة التعليم العالي مؤخراً "صحيفة الوطن" بتاريخ 2/12/2013م " ..

من جانب آخر كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أنه في عام 1433ه تلقت 1020 بلاغاً عن فساد مالي وإداري لجهات حكومية تصدرتها البلديات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم "صحيفة المدينة بتاريخ 3/10/2013م" ..

وبتاريخ 1/12/2013م جاء خبر في صحيفة الرياض بأن هيئة الرقابة والتحقيق أكدت أن التراخي في إجراءات الحسم والغرامات وقصور الإشراف من بعض الجهات وانعدامه عن أخرى هو أهم أسباب تعثر بعض المشاريع.. فضلاً عن ترسية المشاريع لمقاولين أخفقوا في تنفيذ المنوط بهم.. وذلك لكونهم فقط الأقل عطاءً !!

وأن من أسباب تعثر المشاريع ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية وطول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود وقلة خبرة الموظفين والملاحظات في الجوانب الفنية وصياغة العقود !!

وقد رفعت الهيئة للمقام السامي الكريم نتائج جولاتها وملاحظاتها على مشاريع 11 جهازاً حكومياً في مقدمتها الإسكان والصحة والمياه والكهرباء إضافة إلى التعليم العالي والنقل والتجارة والشؤون البلدية وأيضا الاجتماعية.. ومؤسسات التدريب التقني والموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع.. إضافة إلى وجود فترة زمنية بين تاريخ توقيع العقود وتاريخ ترسيتها، وتاريخ تسليم المواقع وذلك في عدد من المشاريع الحكومية..

واضح جدا أن هناك تنافسا، وأن هناك تداخلا كبيرا، وتضاربا وشبه ازدواجية في المسؤوليات وفي المهام بين هذه الأجهزة الرقابية .. وواضح جدا انه في ظل هذا التداخل لن نستطيع القضاء على هذه المشكلة المترسخة في كل المشاريع الحكومية.

إذاً أليس من المناسب أن توحد كل جهود هذه الجهات الرقابية في جهاز رقابي وزاري واحد (وزارة) يعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال أداء الرقابة الصارمة على كل أجهزة الدولة ويتولى أيضا مهام التحقيق ويكون لهذا الجهاز الإداري كامل الصلاحيات الرقابية الميدانية والمكتبية والمالية بدون أي قيود بما يضمن له الهيبة الكاملة أمام جميع أجهزة الدولة ويكون له فروع في كل المناطق ويضم إليه جميع المراقبين الماليين في أجهزة الدولة؟

وفي هذا توحيد كامل للجهود الرقابية خاصة في عدم قدرة الأجهزة الرقابية الحالية على القضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري أو على الأقل الحد منها .. ويمنح هذا الجهاز الوزاري الرقابي الصلاحية الكاملة في إعادة النظر في كل الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية بما فيها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام الشراء المباشر ونظام الترسية المباشرة بما يكفل سد كل الثغرات المباشرة وغير المباشرة التي أصبحت مدخلاً لارتكاب الكثير من المخالفات والتجاوزات المختلفة واستغلال النفوذ وإساءات السلطة والمسؤولية سواءً بقصد أو بغير قصد، وتعثر المشاريع وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن .. وهذه هي أهم علامات الفساد !!

نقلا عن صحيفة "الرياض"