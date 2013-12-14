إصابة 16 شخصاً من أسرة واحدة بالسعودية في انفجار غاز

أصيب 16 شخصاً من أسرة واحدة أمس، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جراء انفجار "دافور" غاز خلال رحلة برية في متنزه وثيلان الوطني بمركز الدلم التابع لمحافظة الخرج.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض النقيب محمد الحمادي لصحيفة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من حارس متنزه وثيلان الوطني بالدلم يفيد فيه بإصابة عدد من الأشخاص نتيجة انفجار "دافور" غاز، فأعلن الدفاع المدني والمستشفيات على الفور حال الطوارئ لاستقبال المصابين البالغ عددهم 16 مصاباً من أعمار مختلفة، فجرى فرز المصابين ونقل بعضهم إلى مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية والمستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ومستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم.

وأضاف الحمادي أن الحادثة تحظي بمتابعة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو.

وأهاب الحمادي بالمواطنين الحرص على اختيار المكان المناسب والآمن لأسطوانة الغاز أو الموقد، إذ لا بد أن يكون بعيداً عن مواقع الجلوس في المتنزهات، إضافة إلى فحص المواقد والتأكد من نظافتها وعدم انسداد منافذ الغاز فيها، دعياً إلى التأكد من التمديدات وسلامتها وعدم تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتلافها واستبدال التالف منها فوراً.

وقال مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الدكتور ماجد بن عبدالهادي المغربي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل تسع حالات تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطرة، مشيراً إلى وضع حالة واحدة في العناية المركزة، فيما تنوعت خمس إصابات بين حروق متوسطة وخطرة وتم تنويمهم في المستشفى، وغادرت ثلاث حالات بعد تلقيهم العلاج، في حين استقبل المستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج حالات الإصابات السبع الأخرى لتلقي العلاج.