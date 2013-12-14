الحملة السعودية تغيث السوريين في لبنان بـ6 آلاف بطانية

استكملت الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الأشقاء السوريين توزيع المساعدات على النازحين شمال لبنان، في ظل العاصفة القاسية التي تشهدها المنطقة، حيث وزعت اليوم السبت، 6 آلاف بطانية على أكثر من 2000 عائلة سورية.

وأوضح مدير مكتب الحملة في بيروت، وليد الجلال، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه في ظل العاصفة القاسية التي يشهدها لبنان تسعى الحملة إلى تأمين جميع احتياجات النازحين في فصل الشتاء.

وقال الجلال إن توزيع المساعدات هذا اليوم هو محطة استكمالية للمحطات السابقة التي نفذتها الحملة واستمرارية لمحطات مستقبلية ستنفذ في القريب العاجل، مبيناً أن المساعدات وزعت في منطقة البترون شمال لبنان، في باحة مسجد البترون تحت إشراف لجنة المسجد.

وبين أن الحملة سلمت اليوم 6000 بطانية على 2000 عائلة سورية نازحة ممن يقطنون في المناطق الأشد برداً، مؤكداً أن الحملة ستؤمن احتياجات جميع الأسر من مدافئ وكسوة الشتاء في المراحل القادمة.