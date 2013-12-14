من المؤكد أن قدرا بسيطا من التخطيط المدروس قد يوجد صناعة سياحية مميزة إضافة للسياحة الدينية العظيمة التي تتمتع بها أرضنا المقدسة، ويهيئ للناس نموذجا رائعا يستقطب الانتباه ويحرر الفرد من الفكرة السائدة، عن بيئة مملة وغير مثيرة.

ولا يمكن للفرد أن يتجاهل المشاريع الكبيرة التي تنفذ على أرض الواقع، والمبالغ الضخمة التي رصدت لها، إضافة إلى السعي الدائب لدى الجميع نحو مستقبل أفضل.

نحن هنا إزاء نقلة كبيرة تتناسب مع المعطيات العصرية والمقدرات المالية، علما أن هذه المقدرات تحدث تغييرا جذريا في أي بقعة نائية على سطح الأرض.

ومع بداية كل عام ثمة خط أخضر ترسمه الحكومة الرشيدة يبشر بالازدهار والتطور، ويعمل على توظيف الترسانة المادية لاسعاد هذا الوطن ومواطنيه.

ولكي تنجح الجهود لابد من متابعة دقيقة لهذه المنظومة العظيمة، ثم إن التطور السياحي في جميع أنحاء العالم مؤشر حضاري، يدعم خطط التنمية ويحقق موارد ضخمة ونموا اقتصاديا كبيرا لصالح البلاد،

وبما أن تضاريس مملكتنا متنوعة فالفرصة إذن سانحة للاستثمار السياحي باعتبار أن دولتنا من الدول العظمى دينيا ويقصدها الملايين كل عام للحج والعمرة، إضافة لوجود الشركات العالمية المستثمرة.

بيد أن السؤال الذي يبحث عن إجابة لازال يجوب الأنحاء على غير هدى، ما الذي يتطلبه الأمر كي ننظم معارض دولية، ومسابقات عالمية؟ وما الذي يتوجب على هيئة الآثار والسياحة تنفيذه بشكل اعم وأكبر؟

سوف يحثك الفضول أحيانا إلى معرفة الكثير عن الأماكن السياحية في بلادك، قبل أن تعقد العزم على السفر إلى الخارج، وتبحث عن خارطة طريق تهديك إلى ما تريده وتحلم به من فنادق لا تحقق أرباحها الخيالية من جهدك واقتصادك الشخصي، ومرافق تجدها على خط سفرك تحيطك بالرعاية والراحة، وأيضا تشعرك بالأمان، وتغمرك بابعاد جميلة لحياة سعيدة، ويستطيع من خلالها الإنسان استعادة ذاته من هيمنة العمل.

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تقوم به جميع القطاعات لدعم السياحة الداخلية، وبذل الجهد على نحو حقيقي، وعمل دؤوب على إدراك المفاهيم الأساسية التي تمهد بل تثمر عن مستلزمات هذه المشاريع الحيوية لإنجاح السياحة والنهضة ككل، ونقلا عن مجلة سيدتي (بحضور القنصل العام السويسري بجدة السيد "هانز ستالدر" ، أقامت هيئة السياحة السويسرية ورشة عمل بمدينة جدة عرضت خلالها أهم البرامج السياحية التي تنتظر السائح السعودي، بحضور عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية)

وهذا يؤكد أن الدول التي تولي السياحة اهتمامها لابد أن تشارك في معظم الميادين والقطاعات لدعم هذا الشريان الحيوي والاقتصادي، ومن هنا يجب أن نتساءل بشفافية " ما هي ورش العمل التي أعدتها هيئة السياحة للناس مع قدوم صيف هذا العام ؟ "

وهذا السؤال يقودنا إلى قول أرسطو : إن بعض الأسئلة مصوغة على نحو تكون فيه الإجابة إلى مفارقة، سواء اتخذت في هذا الاتجاه أو ذاك، أما "وودي آلين " فيقول لدي أسئلة على جميع أجوبتكم.

وفي أحيان كثيرة نكف عن كوننا مطالبين إلى مشاركين وينبع هذا الشعور من كينونة اليد الواحدة والجسد الواحد بين المسؤول والمواطن، لكي يمضي الجميع قدما نحو هدف منشود يطمح إلى الكمال ويحقق سمة مختلفة تصادق عليها العقول، فإن العقل محايث للتاريخ بكل مستجداته وتطور آلياته في جميع المجالات ..



*نقلا عن "الرياض" السعودية