الشورى يوصي بشراء خدمات علاج المواطنين من القطاع الخاص

يناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس بشأن تقرير وزارة الصحة السنوي للعام الهجري الماضي، ومن أبرز توصياته، التوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين من القطاع الخاص لحين انتهاء مشروعات توسعة مرافق الوزارة، حيث يناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ65 التي يعقدها بعد غد الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434هـ.

وقد وضعت اللجنة تسع توصيات من شأنها تعزيز العمل في القطاع الصحي، وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، من أبرزها قيام الوزارة بالتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين، وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافقها.

كما يستمع أعضاء المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/1434هـ.

ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/1434هـ.

كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مقترح المهندس سالم المري، المتمثل في مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وفي الجلسة العادية الـ66 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، يناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مذكرة تفاهم بين السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434هـ، والتي من أبرزها قيام الوزارة بوضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434هـ.