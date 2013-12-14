المدينة المنورة تحتفي باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية

تشهد المدينة المنورة الأسبوع المقبل، رزمة من الفعاليات والأنشطة احتفاء بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2013 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بعقد مهرجان ثقافي اجتماعي بعنوان "ثقافة الشعوب لطلاب الجامعة الإسلامية".

حيث تنظم الأمانة العامة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، العديد من الفعاليات والأنشطة احتفاء بالمناسبة، حيث تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الثلاثاء المقبل، مهرجاناً ثقافياً اجتماعياً كبيراً بعنوان "ثقافات الشعوب لطلاب الجامعة الإسلامية"، يعكس من خلاله الطلاب الوافدون بعضاً من ثقافات شعوبهم ومجتمعاتهم المختلفة.

وفي مساء نفس اليوم، تقيم دارة الملك عبدالعزيز ضمن إطار مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ورشة عمل تحت عنوان "حجرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وذلك بقاعة المحاضرات بخيمة العقيق جوار فندق ميريديان.

وفي يوم الأربعاء 15 من الشهر الجاري، تقيم إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ضمن فعاليات الاحتفاء بالمناسبة، مهرجاناً علمياً يحمل عنوان "اليوم العالمي للغة العربية في المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية"، وذلك في مختلف المدارس بمرحلتي المتوسط والثانوي بالمنطقة.

كما يواصل مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، الخميس المقبل، تقديم برنامجه (سلسة محاضرات من تجربتي) بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، من خلال محاضرة للدكتور محمد بن ناصر العبودي، الذي سيتناول في موضوعه الجامعة الإسلامية.

وفي ذات السياق، واصلت إدارات المدارس بمراحلها الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تسيير جموع الطلاب في معية مرشديهم ومعلميهم لزيارة المعارض الثلاثة المقامة ضمن الاحتفاء بالمناسبة، وهي معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرض أسماء الله الحسنى غرب المسجد النبوي الشريف، ومعرض المدينة مأرز الإيمان جوار مسجد قباء.

وتشرع المعارض أبوابها لجميع زوارها من الساعة 8:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، ومن 4:30 عصراً إلى 9:30 مساء، فضلاً عن أن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي تقام من مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته.