تكريم الراحل محمد الرشيد تزامناً مع يوم "اللغة العربية"

قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان، الخميس: "إن وزارة الثقافة والإعلام ستتبنى حفل تكريم وزير التعليم الراحل، الدكتور محمد الأحمد الرشيد، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية"، وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر الحالي، بمركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض.

وأضاف الحجيلان "تكريم الدكتور محمد الأحمد الرشيد يأتي بصفته أحد الرجال الذين خدموا اللغة العربية وقدّموا إثراءات معرفية في مواقع مختلفة، وحرصه على وضع الأطر للقيم من خلال بعض المناهج والسلوكيات لترسيخها في المؤسسات التعليمية والتربوية".

وأشار إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم العالمي للغة العربية، وتكرم في كل عام شخصية بارزة ممن خدموا اللغة العربية بالإنتاج أو التعليم أو الأعمال والأفكار التي تجد مكانها في التطبيق الذي يساهم في الحفاظ على اللغة العربية ومواكبتها للعلم والتطور التقني الحديث.

الحفل الذي سيحضره وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، سيتم فيه التركيز على شخصية الراحل الرشيد، واستعراض سيرته الذاتية في فيلم وثائقي، وكذلك كتيب تكريمي يضم أبرز منجزاته وإسهاماته الوطنية، وندوة مخصصة له يتحدث فيها كل من الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، والدكتور ناصر بن سعد الرشيد، وقصيدة رثائية للدكتور أحمد بن عثمان التويجري، وستتاح الفرصة للمداخلات والتعليقات.

كما أن هناك معرضاً مصغراً للكتاب سيصاحب الاحتفالية تعرض فيه بعض الكتب والمؤلفات التي أصدرها الراحل، وكذلك الكتب التي لها صلة باللغة العربية وآدابها.

ولفت الحجيلان إلى أن الشؤون الثقافية ستنفذ عدداً من البرامج الخاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي جاء هذا العام تحت عنوان "دور الإعلام في تقوية أو إضعاف اللغة العربية"، وتشمل المحاضرات وحلقات النقاش وكذلك معارض الكتب وورش العمل والمسابقات التي ستقام في المكتبات العامة المنتشرة في مدن المملكة وفي الأسواق العامة في المدن الرئيسية.

وتهدف الشؤون الثقافية إلى إبراز مكانة اللغة العربية والكشف عن جمالها وقدرتها على التعبير الدقيق عن الأفكار والعواطف مع عرض نماذج من الموروث الأدبي والثقافي.