حملة شبابية رسمية للحد من مخاطر "التقنية" شرق السعودية

انطلقت في السعودية أول حملة شبابية رسمية واسعة النطاق تهدف إلى توعية وتثقيف كافة فئات المجتمع حول ضرر ومشكلات التقنية الحديثة والأجهزة الذكية في استخداماتها الخاطئة التي تسببت في العديد من المآسي والحوادث المرورية والمشاكل الأسرية.

حيث أعلن أمس الجمعة، في ختام ملتقى السلامة المروري في المنطقة الشرقية، عن انطلاق الحملة التي يقودها "شباب إعلاميو الشرقية" بمشاركة 3 جهات حكومية، تمثلت في إدارة المرور وجامعة الدمام ولجنة السلامة المرورية بأرامكو السعودية، لأول مرة في المنطقة، بدأت تحركاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة التي حملت عنوان "لا تكن أسيراً لجوالك" في إطلالتها الأولى، إلى توعية وتثقيف جميع فئات المجتمع حول ضرر ومشاكل التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية من خلال عدم استخدامها الصحيح، والتي تسببت في العديد من القصص المأساوية، والحوادث المرورية، والمشاكل الأسرية.

وقال مدير جامعة الدمام، الدكتور عبدالله الربيش، إن حرم الجامعة يستقبل يومياً 6 آلاف سيارة، وستحمل ملصق الحملة التوعية بخطورة استخدام الأجهزة الذكية المحمولة أثناء القيادة، لافتاً إلى أهمية الحملة الشبابية في إيضاح مخاطر استخدام هذه الأجهزة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، التي انعكست على واقع الحياة، في حال سوء الاستفادة منها بالشكل الصحيح، حتى على واقع بيئة العمل.

في حين أكد مدير عام المرور في المنطقة الشرقية، العميد عبدالرحمن الشنبري، أن الحملة ستعمل على إيجاد وعي لدى مستخدمي الهواتف الذكية، خصوصاً أثناء القيادة، والتي تسببت في العديد من الحوادث المرورية، مشدداً على استعداد إدارته في إمداد الحملة بما يسهم في نجاحها.

من جهته، أكد رائد الفكرة، علي آل فرحة، أن الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمعات، حيث ستتخللها مجموعة مراحل على امتداد شهر كامل.

بدوره، أوضح منسق الحملة، أحمد العدواني، أن تفاعل 3 جهات حكومية أضاف لها الكثير من الوهج، لافتاً إلى أن التنسيق جار لعقد اجتماعات تحضيرية لصياغة الملف النهائي لآلية التنفيذ وتقديمه للجهات المعنية.

وأضاف أن الحملة تلقت عدداً من العروض للمساهمة في نجاحها، حيث تلقت ترحيباً من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المشاركة، وكذلك مركز تنمية الروضة، إضافة إلى بعض الأفكار القابلة للتطبيق من قبل مجموعة من شباب الإعلام بالمنطقة، وجارٍ العمل على تشكيل اللجان العاملة التي ستنطلق قريباً.