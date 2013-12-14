قوافل طبية تطوعية لعلاج محدودي الدخل في القرى السعودية

سيرت جمعية أطباء طيبة الخيرية بالمدينة المنورة، اليوم السبت، قافلة العيادات المتنقلة، إلى قرى محافظة ينبع (غرب السعودية) لتقديم الخدمات الطبية والصحية التطوعية للمرضى المحتاجين من ذوي الدخول المحدودة والأرامل والأيتام.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أحمد الردادي، أن مشروع العيادات والقوافل الطبية المتنقلة بالجمعية جهزت قافلة طبية متكاملة لقريتي الهيم والشرجة بـمحافظة ينبع، حيث تشمل عيادات طبيب عام وأسنان نساء وأطفال لتقدم خدماتها للسكان من الرجال والنساء، مبيناً أن القافلة ستبدأ عملها غداً الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأشار الردادي إلى أن مشروع القافلة المتنقلة يعد أحد مشاريع الجمعية الذي يقدم الخدمات الصحية للمرضى في مقار سكنهم وإقامتهم داخل منطقة المدينة المنورة، وفي محافظاتها ومراكزها وقراها، تصاحبه طواقم طبية وفنية وإدارية متكاملة للكشف على المرضى وصرف الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وإحالة الحالات المستعصية إلى المستشفيات.

يذكر أن جمعية أطباء طيبة الخيرية في المدينة المنورة هي جمعية خيرية متخصصة في تقديم الخدمات الطبية والصحية التطوعية لأهالي المدينة المنورة من مواطنين ومقيمين من المرضى المحتاجين من ذوي الدخول المحدودة والأرامل والأيتام وزوّار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين.