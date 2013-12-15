التجارة السعودية تغلق مصانع لإطارات المركبات في جدة

قررت وزارة التجارة السعودية، إغلاق أربعة مصانع لإطارات المركبات في جدة، بعدما رصدت فرقها الرقابية مخالفات عليها، واستدعت الوزارة ملاك تلك المصانع للتحقيق.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أسماء تلك المصانع وهي: "مصنع" فرع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة"، ومصنع "الإطار الحديث لتلبيس الإطارات"، ومصنع "الجواد لتلبيس ومعالجة الإطارات" ومصنع "الحويل لتلبيس الإطارات". مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 2500 إطار.

واشتملت المخالفات الإنتاجية التي رصدها مراقبو الوزارة داخل المصانع الأربعة في جدة وفقاً للبيان، على تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية، إذ يتم تخزينها بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه.

وكانت حملة وزارة التجارة والصناعة قد بدأت بإغلاق مصنعين في الرياض هما "مصنع الحويل لتلبيس الإطارات"، و"مصنع تجديد الإطارات"، فيما طال الإغلاق بعدها "مصنع ريمان لتلبيس الإطارات" في محافظة الزلفي، إضافة إلى ثلاثة مصانع في المنطقة الشرقية هي "مصنع عبد الرحمن راشد الراشد لتلبيس الإطارات"، و"مصنع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتلبيس الإطارات" في الدمام، و"مصنع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة"، و"مصنع حلول الإطارات لإنتاج الإطارات" في الخبر.